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3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması Ürdün Kralı 2.

22.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:51
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması
BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması
Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Haşim bin Hüseyin'in konuşması
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in konuşması
Gambia Gençlik ve Bakanı Hadremmeh Sidibeh'in konuşması
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (2)
3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

Ahmet Altay Cengizer, Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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