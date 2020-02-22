3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Antalya
Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşmasıBM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşmasıKazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşmasıÜrdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Haşim bin Hüseyin'in konuşmasıTürk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in konuşmasıGambia Gençlik ve Spor
Bakanı Hadremmeh Sidibeh'in konuşmasıANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (2)