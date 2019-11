3. Uluslararası Home Concept Fuarı kapılarını açtı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Şu anda 2,9 milyar doları zorluyoruz. 2020'deki hedefimiz, 3 milyar dolarları yakalamak. Türkiye 'de genel ihracattan aldığımız pay yüzde 1,5. Dünyada kendi sektörümüzden aldığımız ihracat payı yüzde 2,5. Dünya sıralamasında şu anda 7'nciyiz." dedi.40 bin metrekarelik alanda 200 katılımcı ve 95 ülkeden 20 bin ziyaretçi hedefiyle 17 Kasım'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek 3. Uluslararası Home Concept Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici & Markalar Fuarı'nın (3. Uluslararası Home Concept Fuarı) açılışı yapıldı.Fuarda, el yapımı antik aynalardan tablolara, kristal cam ürünlerinden elektrikli ev eşyasına, mutfak araç gereçlerinden aydınlatma ürünlerine kadar ev dekorasyonuna ve yaşam alanına dair birçok ürün grubu yer alıyor.Sihirli bulaşık süngeri, A4 boyutunda katlanabilir pazar arabası, ütü süresini minimuma indiren pratik ütü masası, otomatik demleme sistemli çay makinesi, küçülen evlere çözümler üreten ev eşyası, pirinç materyalinden jardinyer, geri dönüştürülebilir züccaciye ürünleri, el yapımı cam ve dekorasyon ürünleri, üç boyutlu duvar tabloları, yüksek dereceli fırın ve hamur karıştırma cihazları fuar kapsamında ilk kez sergilenecek ürünler olacak.Fuarda, mutfak eşyasından ev dekorasyon ürünlerine, bahçe mobilyasından banyo aksesuarlarına kadar yaşam alanlarına ait 2020 yılının trendleri de sergileniyor."Bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor"Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 1890'lı yılların sonunda dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan İngiltere ve Hollanda ile dünyanın en yoksul ülkeleri olan Hindistan ve Çin arasındaki gelir farkının yaklaşık 3 kat olduğunu, gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte bu farkın artarak devam ettiğini söyledi.Değişen ve gelişen dünyada teknoloji, bilim ve sanayinin iyi şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, dünyanın bu kadar hızlı değiştiği ve dönüştüğü süreçte yerel değil, evrensel bir bakış açısıyla dünyanın takip edilmesi gerektiğini vurguladı.Önder, şunları kaydetti:"Siyasal, ekonomik olarak baktığınızda bu değişimi dünyanın her tarafında görürsünüz. ABD, şu an Avrupa Birliği, Türkiye ve Çin'den aldığı ürünlere kısıtlamalar getiriyor. Çin, bugün dünyada serbest ticarette ün saldı. Avrupa'da, Almanya'da birçok fabrikanın Çinlilere satışını yasaklayan konular gündemde.3'üncü dünya ülkelerinin birçoğunda korumacılık her geçen gün artıyor. Ürdün, Cezayir, Mısır'da korumacılık her geçen gün artıyor. Hızlı, değişen ve dönüşen dünyada, ev ve mutfak eşyası sektörü olarak bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Büyük balığın değil, hızlı balığın aktif olduğu bir dünyadayız. Alın terinin değil, akıl terinin daha hakim olduğu bir dünyadayız. Çok konuşanın değil, çok çalışanın, çok üretenin, daha iyi projeler koyan ülkelerin kazandığı bir ortamdayız. Şu anda 2,9 milyar doları zorluyoruz. 2020'deki hedefimiz, 3 milyar dolarları yakalamak. Türkiye'de genel ihracattan aldığımız pay yüzde 1,5. Dünyada kendi sektörümüzden aldığımız ihracat payı yüzde 2,5. Dünya sıralamasında şu anda 7'nciyiz.""Üretmeyen millet başarıya ulaşamaz"İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay da dünyada kalkınmanın yolunun üretmek olduğunu ve genç nüfusun üretmesi gerektiğini belirterek, "Gerek iş hayatınızda gerekse toplumsal hayatta birliktelikten güç doğar. Üretmekten başka çaremiz yok. Üretmeyen millet başarıya ulaşamaz." dedi.İSTOÇ İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kısmet Şener ise sektörün tarihinin Cumhuriyet ile neredeyse aynı yaşta olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda züccaciye ve hediyelik eşya ev dekorasyonu, ülkemizde ve tüm dünyaya adını duyuracak manada yer alacak pozisyondadır." ifadesini kullandı.