23 Kasım 2018 Cuma 11:50



23 Kasım 2018 Cuma 11:50

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" başladı.Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM üyeleri, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri katılıyor.Teması "Ailenin Güçlendirilmesi" olan zirvede, toplumun temelini oluşturan aile ve aileyi bekleyen tehditler çok yönlü ele alınacak.KADEM ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zirveyle kadının ve ailenin günümüz dünyasında karşılaştığı problemlere yönelik sosyolojik, psikolojik ve kültürel çerçevede çözümler arayarak ilgili önerileri ve uygulanabilir politikaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmayı ve konuya karşı duyarlılık geliştirmeyi amaçlıyor.Liderler Oturumu gerçekleştirilecekZirvede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, farklı ülkelerden aile ve çalışma bakanlıkları düzeyinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar" başlığı altında "Liderler Oturumu" gerçekleştirilecek.Moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak'ın yapacağı oturumda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Filistin Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha Azerbaycan Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova, Senegal Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı Ndèye Sali Diop Dieng, Uganda Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwayave, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek Mamatbekovich konuşmacı olarak yer alacak.İkinci gün paralel oturumlar düzenlenecekZirvenin ikinci günü paralel oturumlar yapılacak. Oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözüm önerileri tartışılacak."Modern Dünyada Aileyi Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar" konulu, moderatörlüğünü İspanyol Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Ignacio Socias'ın yapacağı oturumda, Mimar Fehmi Bilge Mimar, Dr. Dimiter Philipov, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Gunhild O. Hagestad konuşma yapacak."Daha İyi Bir İş-Aile Dengesine Doğru" konulu oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz yapacak. Oturuma Ahmed Mohamed Aref, Dr. Willem Adema, Dr. Fred Deven ve Dr. Margarida Gonçalves Neto katılacak.Moderatörlüğünü Prof. Dr. Huriye Martı'nın yapacağı "Ailenin Birleştirici Gücü Olarak Din" konulu oturumda ise Prof. Dr. Dariusz Krok, Leasha Prime Dar al Hijrah ve Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak yer alacak."Medyanın Aile Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi" konulu oturum ise Gazeteci Fatma Barbarosoğlu moderatörlüğünde, Dr. Sumaiyah Ahmed, Prof. Dr. Dong Hoon Ma, Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ve Yapımcı Birol Güven'in katılımıyla gerçekleştirilecek."Aile Birliğini Bozan Bir Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstismar" konulu oturumun moderatörlüğünü ise Wafa Bani Mustapha yapacak. Oturuma, Gülser Ustaoğlu, Prof. Dr. Medaim Yanık, Prof. Dr. Zaleha Kamuruddin ve Prof. Dr. Paola Todini de konuşmacı olarak katılacak."Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile Üzerindeki Etkisi" konulu oturumu Reem Abu Hassan yönetecek. Sabiha Husic, Dr. Deisi Kusztra Weber, Dr. Ali Khashan, ve Dr. ZithaMokomane oturumda konuşmacı olarak yer alacak.Son oturumda ise üç farklı ülkeden aile ve iş hayatını başarılı şekilde yürüterek öne çıkmış kadınların hayat deneyimlerini aktaracakları KADEM Talks oturumu gerçekleşecek. KADEM Talks'da, Suriyeli MaysaaAbu Hassen, 2007 İsveçli Kahramanlar Yarışmasında yılın kahramanı ödülünü alan Fatma İpek Alçı ve yazar Leyla İpekçi konuşacak.Zirve, sonuç bildirisinin okunması ile sona erecek.