Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "2016 yılında yaptığımız Türkiye Aile yapısı Araştırması'na göre, bakıma muhtaç yaşlıların bakımı yüzde 91,4 oranında aile bireyleri tarafından üstleniyor. Yaşlılarla ilgili vizyon belirlemek için yaşlılar şurası yapacağız. Gelecek yıl da aile ve yaşlılık şurası gerçekleştireceğiz." dedi.Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar" başlığı altında "Liderler Oturumu" gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak 'ın yaptığı oturumda konuşan Selçuk, küreselleşmenin her konuda olduğu gibi aile üzerinde de önemli etkileri olduğunu söyledi.Ailenin sorumluluk, saygı, sadakat, sabır ve sevgi tuğlalarından oluşan toplumun nüvesi olduğunu ifade eden Selçuk, Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin olduğunu anlattı. Bakan Selçuk 2018 yılında yapılan sosyal yardımların 40 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Yoksulluk oranlarının da azaldığını ifade eden Selçuk, bütün vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını vurguladı.Selçuk, şunları kaydetti:"Şartlı eğitim, sağlık, gebelik yardımları, çocukları korumaya yönelik yardımlar yapıyoruz. Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Programını başlattık. 122 bin çocuğumuz SED Programı sayesinde ailelerinin yanında bakımını destekliyoruz. İstihdam alanında da hem kadınlarımıza hem de erkeklerimize istihdam sağlıyoruz. 1 milyon hanede 2 milyon vatandaşımızı ziyaret ettik."Bakan Selçuk, ailelerin kendi içinde bir dayanışma kültürü oluşturarak sorunları çözdüğünü ve güçlü bir aileyi teşkil eden en önemli değerlerin inanç, sevgi ve güven duygusuyla birlikte aile içi iletişim ve dayanışma kültürü olduğunu söyledi.Selçuk, "2016 yılında yaptığımız Türkiye Aile yapısı Araştırması'na göre, bakıma muhtaç yaşlıların bakımı yüzde 91,4 oranında aile bireyleri tarafından üstleniyor. Yaşlılarla ilgili vizyon belirlemek için yaşlılar şurası yapacağız. Gelecek yıl da aile ve yaşlılık şurası gerçekleştireceğiz." dedi."Adalet, merhamet ve sevgi bağlamında buluştuğu aileler"İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak da günümüzde teknolojinin etkisi altında dijitalleşmenin yoğun olduğu bir dönem yaşandığını anlattı. Güçlü ailenin önemine değinen Albayrak, "Kadın güçlü ise aile de güçlüdür, toplum da güçlüdür. Kadın ile erkeğin birlikte adalet, merhamet ve sevgi bağlamında buluştuğu ailelerde hem kadın hem erkek hem de çocuk güçlüdür. Kadının güçlü olduğu bir aile, erkeğin de güçlü olduğu bir ailedir." diye konuştu.Albayrak, söz konusu kadın olduğunda ailenin bu konuda önemli bir işlev gördüğünü belirterek, aile kavramında hem kadının hem erkeğin hem de çocuğun güçlü bir rol oynadığını söyledi. Kadına karşı şiddet konusuna değinen Albayrak, "Kadına karşı şiddet Doğu toplumlarına has bir özellikmiş gibi gösteriliyor. Oysa Batı'da bilhassa Amerika 'da toplumlarında aynı sorunlar yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.Albayrak, Batı ülkeleri ve ABD 'deki aile kavramına da değindi. Merhamet ve adalet kavramının güçlendirildiği ailelerden söz ettiklerine dikkati çeken Albayrak, katılımcılara fonksiyonel aileleri güçlendirmenin nasıl mümkün olduğu ve kadının ailedeki rolüyle ilgili soruları yönelteceğini söyledi."Aile yalnızlığın çaresi" İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masoumeh Ebtekar, teknolojide çok hızlı gelişmelere şahit olunduğunu söyledi. Geleneksel değerlerin değiştiğine dikkati çeken Ebtekar, teknolojide hızlı gelişmeler olduğunu ve ailenin yalnızlığın çaresi olduğunu vurguladı. Ebtekar, şöyle konuştu: Huzur için gönlümüzün rahatlığı için çok önemlidir. Ailenin fertleri birbirine destek sağlıyor hem ekonomik hem de manevi anlamda. Ailenin sunduğu hizmetler küresel toplum için barış için çok önemlidir. Yoksulluk, işsizlik baskılar aile üzerine gelen baskılardır. Ailenin güçlendirilmesini istiyorsak bunu güçlendirecek kanunları ihtiyacımız var. Dijital dönüşüm gerçekleşiyor, bununla birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Ailede iletişimle ilgili sorunlar yarattı bu dönüşüm. Aile fertleri arasında olumsuz etkiledi. İran'da 40 yıldır yapılmış mevzuatla ilgili çalışmalar var. Ailenin desteklenmesi ile ilgili kanunlarımız var. Ulusal aile diyaloğu başlıklı bir program da yürütüyoruz." KKTC ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de ekonomik, siyasi ve teknolojik olarak yaşanan küreselleşmenin bütün hayatı etkilemekte olduğunu dile getirerek, "Globalleşme yaşanırken koruyucu önlemleri almamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Göç, yoksulluk, teknolojideki gelişmeler ailenin zayıflamasında etkili olmuştur. KKTC'de aile yapısında enflasyon işsizlik, sağlık gibi sorunlardan dolayı etkileşimler yaşanmaktadır. Öncelikle bizlerin örnek teşkil etmesi gerekiyor. Dengeli bir aile yaşamının devam ettirilmesi öncelikli çocukların topluma faydalı bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Yasalarda değişiklikler yaparak çocukların ve ailelerin güçlendirilmesi içn önemli adımlar attık. Ailelerimizi çeşitli yardım seçenekleriyle de desteklemeye devam ediyoruz. Doğumdan ölüme kadar tüm bireylerle ilgileniyoruz. Çok yönlü hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Filistin Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha ise "Aile toplumun en önemli bileşeni ve çekirdeğidir. Son dönemde modern teknolojik gelişmeler dünyayı küreselleşme ile tek bir aile haline getirdi. Ama bu gelişmelerle birlikte ailenin de tehdit altında olduğun gördük. Küreselleşme aile içine sızarak aileye zarar vermektedir. Elektronik suçlar artmaya başladı. Filistin İsrail 'in işgali altında olsa da Filistinli kadınlar her türlü özgürlüğe sahiptir. Artık roller değişiyor kadınlar ekonomide ve siyasette aktif olarak faaliyet göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova ise şunları söyledi:"Ailenin sağlam olması toplumun ve devletin gelişmesi demektir. Bugün dünyada boşanmalar artmıştır. Ailenin önemi azalmıştır. Aile kurumu zayıflamıştır. Aileler parçalanıyor maddi manevi değerler erozyona uğruyor. Azerbaycan'da kadınlara saygıyla yaklaşılıyor. Ülkemizde birçok kanun ve mevzuatta değişiklik yaparak evlilik yaşını 18'e çıkardık. Sağlık muayenesini zorunlu kıldık. Kadın ve erkeklerin hak eşitliğini sağladık. Cinsiyet eşitliği üzerine sorumlu şahıslar görevlendirilmiştir. Aile kurumunun sağlanması devletin güçlendirilmesini de beraberinde getiriyor. Kadın ve çocukların durumunu düzeltmek için önemli projeler gerçekleştirilmektedir. Sağlam bir aile sağlam bir toplum sağlam bir gelecektir."Zirveye, Senegal Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı Ndeye Sali Diop Dieng, Uganda Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwayave, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek Mamatbekovich, Kuveyt Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Al-Sabeeh, Endonezya'nın Kadından Sorumlu Bakanı Yohana Susana Yembise de katıldı.