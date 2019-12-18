Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrede konuşan Çalış, ERÜ'nün bu yıl 41. yılını kutladıklarını, önemli bir kongreye evsahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ERÜ'nün Türkiye'de sayılı araştırma üniversitelerinden biri olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"41 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversiteyiz. Gelenekleri olan bir üniversiteyiz. Üniversitemiz, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'nun tek araştırma üniversitesidir. 2016 yılında araştırma üniversiteleri belirlenirken sıralama belirtilmemişti. Önce 4 yılda bir araştırma üniversiteleri belirlenecekti ama şimdi 3 yılda bir belirleneceği duyuruldu. İlk defa bu yıl üniversitelerin sıralaması verilmiş oldu. Tabi 2016'daki sıralamayı bilmiyoruz. 2017 yılında 12'nci, 2018 yılında ise 10'uncu sıradayız. 2019 verilerimiz de iyi çıkarsa inşallah iyi çıkacağını ümit ediyoruz, gelecek 3 yılda araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimize inanıyoruz. Tabi ki araştırma üniversitesi olmamızda lokomotif fakültelerimiz var. Mühendislik ve fen fakültesi gibi ama eczacılık fakültesi de özellikle araştırma üniversitesi olmamızda büyük katkı sağlayan fakültelerimiz arasındadır. Ben emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu gibi toplantıların özellikle bilgi alışverişi bakımından, iş birlikteliği ortaya çıkarma açısından, üniversitelerarası projelerin ortaya çıkması açısından bir fırsat olacağını düşünüyorum."

Açılış konuşmalarının ardından akademik sunumlar ile devam eden kongre, 20 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA