14 Kasım 2018 Çarşamba 18:51



İslam Dünyası STK 'ları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı 'nın (TGTV) iş birliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin desteğiyle düzenlenen ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen 3. Uluslararası STK Fuarı 17-18 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek fuar, katılımcıların proje ve faaliyetlerini tanıtabilecekleri, bir yandan da değişik ülke, bölge ve sektörel konularda düzenlenecek çalıştaylarda bilgi birikimlerini ve kurumsal tecrübelerini diğer kuruluşlarla paylaşabilecekleri bir platform olma özelliği taşıyor.İlk günü halka kapalı olan fuarda, İslam dünyasının hemen her tarafından sağlanan katılımla fuarın STK'lar arasında sürdürülebilir bir iş birliğine ciddi katkı sağlaması hedefleniyor.Dünyanın hemen her tarafından katılım sağlayacak STK'lar fuar boyunca faaliyetlerini ve projelerini paylaşma fırsatı bulacak.Fuara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, AFAD Kızılay , Diyanet Vakfı, Anadolu Ajansı AK Parti Genel Merkez ve İstanbul Kadın Kolları da iştirak ediyor.İki gün boyunca devam edecek fuara 190 civarında STK ve on binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.Fuar alanına rahat ve kolay ulaşımı sağlamak adına İBB ile iş birliği içinde Yenikapı metro ve Marmaray istasyonundan ücretsiz ring seferler olacak.