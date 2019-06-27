27.06.2019 17:50
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3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I. (37) ağır yakalandı.


BURSA'nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I. (37) ağır yakalandı. Olay sabah saatlerinde Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan S.I. isimli kadın, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan beton zemine düştü. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. S.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

- Bursa
Kaynak: DHA
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