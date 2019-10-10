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3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı (tekrar)

ADIYAMAN Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

10.10.2019 09:453'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı (tekrar)

ADIYAMAN Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece yarısı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma A., bilinmeyen nedenle ağabeyi ile tartıştı. Ardından da 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.



Şehitler Mahallesi, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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