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3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

02.10.2019 21:483'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Adile Güler, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Seydişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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