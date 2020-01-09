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3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü

ANKARA'da Zülbiye K. (84), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

09.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:513'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü
ANKARA'da Zülbiye K. (84), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi'nde meydana geldi. 1147 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan 7 çocuk annesi Zülbiye K., pencereden aşağıya atladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülbiye K.'nin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Zülbiye K.'nin ölüm haberini alarak gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


- Ankara

Keçiören, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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