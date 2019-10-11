3'üncü uluslararası islam dünyası konferansı başlıyor

BU yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İslam Dünyası Konferansı, birçok yabancı konuğu ağırlayacak. 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferansta uzmanlar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki güncel konuları ele alacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), 13-15 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Konferans, 13 Ekim Pazar saat 13.30'da İZÜ Halkalı Kampüsünde bulunan İSEFAM Konferans Salonunda düzenlenecek açılış oturumu ile başlayacak. Açılışı, askeri ve sivil ilişkilerin küresel bağlamda analiz edileceği bir panel izleyecek. Panelde, adını 150'den fazla bilimsel makaleye yazdırmış ve bu konuda dünyadaki sayılı uzmanlardan Dr. Aurel Croissant konuşmacılar arasında yer alacak.

Takip eden iki gün boyunca uzman konuşmacılar, oturumlarda vaka çalışmalarını derinlemesine inceleyecek ve Müslümanların çoğunlukta olduğu (Mısır, Pakistan, Cezayir, Sudan, Türkiye, Endonezya) ülkelerdeki güncel konuları ele alacak.

Konferans hakkında bilgiler veren CIGA Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Sami Al-Arian, "Bu konferans, çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede demokratik geçişleri engelleyen sivil askeri ilişkiler başta olmak üzere birçok önemli soruna odaklanacak. Merkezimiz alanında uzman 25 akademisyeni ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Bu kadar uzmanın böylesine önemli konuyu derinlemesine ele almak üzere bir araya gelmesi, derin analizler yapacak olması ve Müslüman toplumların ilerlemesini tartışacak olması eşsiz bir fırsat" dedi.