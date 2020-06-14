3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı
Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
14.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ali K, Fikret Y. ve Remzi K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo toz esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan Ali K. ve Fikret Y. tutuklanırken, Remzi K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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