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3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi

Muğla Menteş'te 3 yaşındaki Ceylan Pınaraltı, doğum gününden bir gün sonra ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

25.08.2019 10:57
3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi

Muğla Menteş'te Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde cuma saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin 3 yaşındaki kızı Ceylan'a, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı taksi çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi

Zeytinköy, Menteş, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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