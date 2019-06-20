3 yaşındaki çocuğu darp edilip devlet korumasına alınan babanın çaresizliği

Antalya'da yaşayan Murat Tuncay, Muğla'nın Datça ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişinin fiziksel şiddeti sebebiyle alınıp çocuk sığınma evinde devlet koruması altına verilen 3 yaşındaki oğlunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Baba Tuncay, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



6 gün önce Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi A.K. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.D., jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. B.T. ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk sığınma evinde koruma altına alındı.



Antalya'da yaşayan baba Murat Tuncay ise oğlunun şiddete maruz kaldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Hemen Datça'ya giden baba Tuncay, çocuğunu sığınma evinde ziyaret etti be velayetin kendisine verilmesi için dava açtı.



"Boşandık"



31 yaşındaki Murat Tuncay, 6 yıl önce eşi ile birbirlerini sevdiklerini ve kaçarak evlendiklerini hatırlattı. Daha sonra Antalya'ya taşındıklarını dile getiren Tuncay, "Geçimsizlik nedeniyle 1.5 yaşındaki oğlumdan ayrılmak zorunda kaldım. Eşim Muğla'ya ailesinin yanına döndü. Geçtiğimiz ekim ayında boşandık. Bende burada bir şoförlüğü bırakarak bir belediyede temizlik işlerinde çalışmaya başladım. Yeni bir hayat kurdum" dedi.



"Sosyal medyada gördü"



Çocuğunun yüzündeki morlukları sosyal medya aracılığıyla fark ettiğinin söyleyen Tuncay, "Çocuğumu o halde görünce şok oldum. Yüzü morluk içindeydi. Eski eşimin babasına durumu sordum. Eski eşimin birlikte yaşadığı E.D.'ye aradım bana, 'Yok birader merdivenlerden düştü' dedi. Ama inanmadım işyerimden izin alıp Muğla Datça Hızırşah Mahallesi'ne gittim. Muhtarı buldum. Muhtardan olayı öğrendim. Muhtar ve köylüler çocuğuma sahip çıkmış Allah razı olsun" diye konuştu.



Tuncay, çocuğunun hem babası hem annesi olmasına rağmen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.



"Velayeti istiyor"



Ortada bir darp olayı olduğu için çocuğunu sığınma evinde kendisine gösterilmediğini ileri süren Murat Tuncay, "Çocuğumun babası olduğunu kanıtlamak için araya insanlar soktum. Yardımlarla oğlumu 7 dakika görebildim. Oğlumun yine gözlerinde morluklar vardı. Oğlumun, 'Babacım gelmiş' dediği anı hiçbir zaman unutmayacağım. Çocuğumun velayetini almak için davamı açtım. Çocuğumun tarafıma verilmesini istiyorum. Darp eden kişilerin de cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



Eski eşinin E.D. tarafından baskı altında tutulduğunu öne süren Murat Tuncay, bu nedenle ifadelerinde çelişki olduğunu söyledi. Çocuğunun sahipsiz olmadığının altını çizen Tuncay, tek isteğinin 7 aydır göremediğini çocuğuna kavuşmak olduğunu kaydetti. Tuncay, ilk duruşmada çocuğunun kendisine verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Cep telefonuna yansıyan görüntülerde küçük çocuğun seni kim dövdü sorusuna, "Baba dövdü, anne dövdü" diye cevap verdiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA