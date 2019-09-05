Haberler» 3. Sayfa» Haber

3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete daldı

Başkent'te park halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontağını çevirdiği araç markete daldı.

05.09.2019 16:22 3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete daldı
Başkent'te park halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontağını çevirdiği araç markete daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde yaşandı. Market alışverişini tamamlayan bir çift poşetlerini araçlarına yüklerken sürücü koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocukları aracın marşına bastı. Çalışan araç hareket ederek marketin içerisine girdi. Marketin camları kırılırken, araç zor durdu. Anne, otomobilin arkasından girerek oğlunu araçtan çıkardı. Kaza sonrası markette maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA

Mamak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:23   Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı
21:20   Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı
21:15   Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü
21:15   Park halindeki cip gölete düştü
21:13   Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti