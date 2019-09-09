Haberler» 3. Sayfa» Haber

3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

09.09.2019 10:53 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Adana'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yahya Hüseyin, sulama kanalı kenarında oynarken kanala düştü. Bir süre çocuğu kimse fark etmedi. Daha sonra vatandaşlar kanalda birinin sürüklendiğini görüp çocuğu kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yahya Hüseyin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:14   Çanakkale'de orman yangını söndürüldü
12:11   İstanbul'dan başlayan kovalamaca Çorlu'da son buldu
12:11   Ukrayna'daki kazada biri Türk 4 kişi öldü
12:10   Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi
12:06   Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı
12:06   Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
12:00   Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı