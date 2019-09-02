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3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

02.09.2019 21:38 3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdayı köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek, bahçenin kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik dereye uçtu. Bu sırada traktörde bulunan 3 yaşındaki Yusuf A. ağır yaralandı. Küçük çocuğu deredeki traktörün içinden çıkaran ailesi, kendi araçları ile hastaneye götürmek için yola çıktı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yolda karşılaştıkları yaralı çocuğu alarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yusuf A'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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