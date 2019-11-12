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3 yaşındaki çocuk yangında ağır yaralandı

Batman'ın Sason ilçesi Sevek Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

12.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:553 yaşındaki çocuk yangında ağır yaralandı
'ın ilçesi Sevek Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Olayda evde bulunan 3 yaşındaki çocuk, alevlerin arasında kalması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Sevek Mahallesi üzerinde bulunan Abdullah Aksoy'a ait 3 katlı binanın orta katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki bir çocuk, vücudunun yanması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından önce Sason Devlet Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
(Ekrem Aktaş/İHA)

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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