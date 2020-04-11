Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, jandarma devriye aracını görünce asker selamı veren Damla Saman'ın (3) görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

11.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:46
3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, jandarma devriye aracını görünce asker selamı veren Damla Saman'ın (3) görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Küçük kız "Ben askerleri çok seviyorum, görünce hep selam veriyorum" dedi.

Şavşat ilçesi Dutlu köyünde, devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında oynayan küçük bir kızın kendilerine asker selam verdiğini fark etti. Cep telefonu kamerasıyla küçük kızı görüntüleyen askerlerin sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sosyal medyada "Sana kurban oluruz biz' bağlığı ile paylaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Evinin önünde buzağı ile oynadığını anlatan Damla Saman "Asker amcalarımı çok seviyorum. Onlar evimizin önünden geçerken ben onlara selam veriyorum. Onlar beni seviyor. Bana çikolata verdiler. Ben askerleri çok seviyorum görünce hep selam veriyorum" dedi.

Ceylan Saman da kızının askerleri çok sevdiğini belirterek "Evimiz yol kenarında olduğu için asker aracı gördüğü zaman hemen asker selamı verir. Daha sonra koşarak eve gelir ve Türk bayrağını balkondan sallar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Tarihe geçecek kareler! İstanbul’da yollar bomboş kaldı Haberler
Tarihe geçecek kareler! İstanbul'da yollar bomboş kaldı
Haberler ›› Güncel ››3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:49: Bir köy ve bir mezra karantinaya alındı - Haber 10:48: Yalnız yaşayan yaşlı kadından duygulandıran bağış - Haber 10:48: EMİNÖNÜ, SULTANAHMET, BEYAZIT MEYDAN VE GALATA KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 10:48: EMİNÖNÜ MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 10:48: Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin