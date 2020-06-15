3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan beton zemine düştü

Ailesiyle misafirliğe gittikleri evin balkonundan düşen minik Elisa'nın hayati tehlikesi sürüyor.

15.06.2020 02:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:51

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 yaşındaki Elisa, misafirliğe gittikleri 4'üncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elisa Şura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ailesiyle birlikte misafirliğe giden Elisa Şura Özcan, evin balkonunda oynamaya başladı. Cam korkuluğun kırıl olan bölümünden dengesini kaybedip 4'üncü kattan önce 2'nci kattaki terasın çatısına oradan da beton zemine düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Elisa Şura, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Ailesi ise sinir krizi geçirdi.

3 yaşındaki Elisa, 4’üncü katın balkonundan beton zemine düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Kulu, Güncel, Haber

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