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3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisi arayıp, kızı Meryem Nur İpek'i (3) yatağında ölü bulduğunu söyleyen Şükran D., gözaltına alındı.

19.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:51
3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisi arayıp, kızı Meryem Nur İpek'i (3) yatağında ölü bulduğunu söyleyen Şükran D., gözaltına alındı. İfadesinde, çocuğunun karnına vurduğunu söyleyen Şükran D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meryem Nur'un, iç kanamadan yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün, Çerkezköy'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şükran D., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne arayarak, ilk eşinden olan kızı Meryem Nur İpek'i yatağında ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Küçük kızın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan inceleme sonucu Meryem Nur'un geçirdiği iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Doktorların 'şüpheli ölüm' raporu vermesi üzerine anne Şükran D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şükran D.'nin, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun karnına vurduğunu söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şükran D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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