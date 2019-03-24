3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Minik Hiranur ve Hüseyin Eymen için köy camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Yıldızeli
Kaymakamı Süleyman Bakan, çocukların aileleri ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Hiranur'un babası İsmail Yıldız
ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız
, çocuklarının tabutları başında uzun süre gözyaşı döktü. Çocukların babalarını köydeki yakınları teskin etti. Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
Kaynak: DHA