3 yaşındaki minik Bilal idrar enfeksiyonu için hastaneye gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi- Batman 'da yaşayan 3 yaşındaki Bilal Can Özel, idrar enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldı-Devlet hastanesinde 5 gün yatan Özel, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi-Burada tedavisine devam edilen Özel, bağırsak ve mide kanaması geçirdi-Bir aydır hastanede bekleyen aile, yetkililerden yardım isteyerek çocuklarının sağlığına kavuşmasını istiyorBATMAN - Batman'da Rahmi ve Yüksel Özel çifti, 3 yaşındaki çocuklarını idrar enfeksiyonu nedeniyle devlet hastanesine götürdü. Burada 5 gün kalan çocuk, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede mide ve bağırsak kanaması geçiren 3 yaşındaki Bilal'in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor. Batman'da idrar enfeksiyonu şikayeti ile devlet hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Bilal Can Özel, burada 5 gün kaldıktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Daha önce beyninde su toplama hastalığı da bulunan Özel'e hastanede bir cihaz takıldı. İdrar enfeksiyonu nedeni ile gittiği hastanede yapılan tedavilerin ardından Özel, mide ve bağırsak kanaması geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Özel'in anne ve babası, maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek çocuklarının sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor.Yaşadıkları sorun ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan anne Yüksel Özel, devlet hastanesinde çocuğuna yapılan serumdan sonra evladının nefesinin kesildiğini söyledi. Özel, "Önce devlet hastanesine gittim. Çocuğum enfeksiyon kapmıştı, çocuğu yatıracağız dediler. Yatırdıktan 5 gün sonra titremesi oldu, gözleri kaydı. Nöbetçi doktoru çağırdım. Çocuğunuz havale geçiriyor, korkmayın dediler. Bir tane serum yaptılar. O serumdan sonra çocuğumun nefesi kesildi. Bende korktum eşimi arayıp haber verdim. Doktorlar da bir şey olmaz falan dediler. Devlet hastaneden özel hastaneye sevk ettiler. Özel hastaneye sevk ettikleri zaman orada da mide kanaması oldu. İnce bağırsak kanaması oldu. Doktor iyileşecek dedi ama 30 gündür bu hastanede ama hiçbir düzelme olmadı. Çocuğuma bakmıyorlar. Ben çocuğumu bu hastaneden çıkarmak istiyorum. Her gün geliyorum çocuğumun ya ağzı kanamış ya da gözleri çapak içinde kalmış. Her gün kendi ellerimle siliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi."Oğlum sağlıklıydı"Devlet hastanesinden özel hastaneye sevk edildiğinde çocuğunda mide ve bağırsak kanaması sorunlarının olmadığını belirten baba Rahmi Özel ise, şunları söyledi: "Çocuğumu devlet hastanesinden özel hastaneye sevk ettiler. Çocuğumuz şuanda bir aydır hastanede yatıyor. Bu hastaneye sevk edildiğinde iç kanaması, bağırsak kanaması diye bir sorun yoktu. Sadece nefes darlığı oluşmuş çocuğumda. Devlet hastanesinde ağır bir ilaç mı verdiler bilmiyorum, çocuğun bedeni mi kaldırmadı da mı bu hale geldi onu da bilmiyorum. Doktorumuza sormak için gidip ne ilaç verildiğini soruyorum kimse söylemiyor. Ne ilaç verildiğini merak ediyorum. Ne ilaç vermişler ki çocuk bu hale gelmiş. Sapa sağlam çocuktu. Beynindeki su toplama hastalığı yüzünden bin 500 liralık şant takıldı çocuğa. Bu ameliyatından sonra ameliyatının güzel geçtiğini söylediler ama aradan bir gün geçti çocuğu ziyarete geldim. Bu sefer de çocukta mide kanaması bir de bağırsak kanaması başlamış dediler. Bir türlü durduramadıklarını söylüyorlar. Bu ay içinde çocuktan sürekli kan geliyor. Hem kan veriyorlar hem de çocuktan kan geliyor. Başka bir hastaneye sevk etme şansımız var mı diye doktora sordum, Malatya olur, İstanbul olur. Maddi durumum pek yok, yetişemiyorum. Hanımımla yeşil kartlıyız, yetkililerden tek isteğim çocuğumu bu hastaneden başka bir hastaneye sevk edilmesi. Başka bir şey istemiyorum."