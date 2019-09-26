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11 yıl evli kaldığı Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, yeni sevgilisiyle görüntülendi

3 sene önce Angelina Jolie ile boşanan yakışıklı oyuncu Brad Pitt, yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi.

26.09.2019 10:01

Üç yıl önce Angelina Jolie'den boşandıktan sonra adı ünlü oyuncu Charlize Theron ile anılan Brad Pitt, mücevher tasarımcısı yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yıllarda hiçbir kadınla görüntülenmeyen Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ve ünlü oyuncu Charlize Theron ile sevgili olduğu iddia edildi ancak ispatlanamadı. Yıllar sonra yeni sevgilisiyle görüntülenen Brad Pitt, ilk olarak 19 Eylül'de ortaya çıktı. Mücevher tasarımcısı Sat Hari Khalsa ile görüntülenen efsane oyuncu, geçtiğimiz gün yeni aşkıyla ikinci kez görüntülendi.

ARTIK İÇ GÜZELLİĞE BAKIYOR

Geçmişte Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Charlize Theron gibi isimlerle birlikte olan Brad Pitt'in, artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe baktığı ve eğlence sektöründen biriyle değil, normal bir kadınla sevgili olmayı tercih ettiği konuşuluyor. Çiftin yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu da söylentiler arasında.

11 yıl evli kaldığı Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Jennifer Aniston, Charlize Theron, Angelina Jolie, Brad Pitt, Magazin

YORUMLAR(6)
BRAD BİTT:Artık önemli olan tek şeyin bu hayatta iç güzellik olduğunu anladım bu yüzden olmaktadır ki parana güvenme ateş yeter yakışıklılığına güvenme bir sivilce yeter hemde iltihaplı hemen geçmeyen acılı sivillce ne alaka anlamadım neyse. . . benn bundan sonra para pula güzelliğe bakmeyyom kardeşim beni delirtmeyin
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VAHDETTİN BAYRAM:bak güzelliğe değer vermiyorum diye reklamını yapıyor. . . reklam
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KISACA ANGE:her kadın çiçektir fakat attan inip eşşeğe binmek bu olsa gerek :)
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#YORUMCU:Dünya nın en güzel kadınlarla birlikte olduktan sonra brad pitt diyor ki güzelik boş, iç güzelik daha önemli. Tecrübesine kulak vermek lazım :)
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RONALDO:bula bula bunu mu bulmuş
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ANJELİNA JOLİE:LAN BU KADAR DÜŞECEĞİNİ BİLSEYDİM AYRILMAZDIM YAZIK OLMUŞ SANA :D GEÇMİŞ OLSUN ŞİMDİKİ GEÇİRİCEKLERİN ELLERİNE SAĞLIK
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