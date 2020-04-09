3 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış

Sosyal medya hesabında 'Yıkıldı Duvarlarım' albümünün 'Yastık' şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaşan Özerk, pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge'ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.& ;





Kaynak: Snob Magazin