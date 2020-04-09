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3 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış

Tuğba Özerk, 2007 yılında çektiği video klipte yastıktan elbise yaparak o dönemde #quarantinepillowchallenge'ı uyguladıklarını söyledi.

09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
3 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış

Sosyal medya hesabında 'Yıkıldı Duvarlarım' albümünün 'Yastık' şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaşan Özerk, pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge'ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Magazin
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