3 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış
Tuğba Özerk, 2007 yılında çektiği video klipte yastıktan elbise yaparak o dönemde #quarantinepillowchallenge'ı uyguladıklarını söyledi.
09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Sosyal medya hesabında 'Yıkıldı Duvarlarım' albümünün 'Yastık' şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaşan Özerk, pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge'ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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