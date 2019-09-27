3 yılda yazdığı kitabı 35 yıl sonra bastırdı

DENİZLİ'de emekli kütüphane uzmanı ve yazar Hasan Atmaca (58), üniversite yıllarında kaleme aldığı kitabı, 35 yıl sonra bastırdı.Hasan Atmaca, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nü kazandı. Atmaca bir üniversite öğrencisinin yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmaya karar verdi. 1984 yılında kitabını kaleme almaya başlayan Atmaca, 3 yıl sonra tamamladı ancak iş hayatı ve ekonomik durumu nedeniyle bir türlü eserini bastıramadı. Çalışma hayatının ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kütüphane uzmanlığından emekli olan Atmaca, 35 yıl aradan sonra bu kitabı bastırmaya karar verdi. Atmaca, kitabını geçen Temmuz ayında Can Gazalcı'nın editörlüğüyle bir yayın evine bastırdı. 'Yalnız başına hüzün tek başına mutluluk' isimli 48 sayfalık kitap, ilk etapta 1000 adet basıldı.Yazar Atmaca, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "35 yıllık bir bekleme sürecinin ardından bu kitabı çıkarmanın onurunu yaşıyorum. 1982 yılındaki öğrencilik yıllarımdan bu yana en büyük hayalim kitap çıkartmaktı. Öğrenci olduğum yıllarda iyi bir izleyici ve dinleyici oldum. Üniversite öğrencilerinin yaşamını kaleme almak istedim. Mezun olduktan sonra da kütüphanecilik hayatımda bilgi, birikim ve deneyimlerini de bu kitaba yansıttım. Herkesin bu kitabı bir solukta okuyacağını düşünüyorum" dedi.