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3 yıldır kayıp olan Nesrin için mahkemede kan donduran ifadeler

Zonguldak'ta 2017 yılında "internet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan bir daha haber alınamayan Nesrin Koçaklı'ya halen ulaşılamadı.

11.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:053 yıldır kayıp olan Nesrin için mahkemede kan donduran ifadeler
'ta 2017 yılında "internet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan bir daha alınamayan Nesrin Koçaklı'ya halen ulaşılamadı. Polisin araştırmaları sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen tutuklu sanık Erkan K.'nın Liman Caddesi'ne gezmeye götürdüğü Nesrin'i denize atarak boğulmasını beklediği iddia edildi. Sanık ise suçlamaları kabul etmedi.
Olay, 2017 yılında kent merkezinde yaşandı. 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, üç yıl önce internet kafeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine genç kızın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet Büro ekipleri en son Nesrin'i erkek arkadaşı Erkan K. ile görülmesi üzerine zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkan Erkan K., duruşmada suçlamaları kabul etmedi.
Duruşmada ise ilginç detaylara da yer verildi. Erkan K.'nin tanık M.K.'ye, "Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Aramızda kalsın. Yoksa senin üzerine kalır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan iddianamede Erkan K.'nin genç kızı öldürmüş olabileceğine yönelik beyanlar da yer aldı. Cumhuriyet Savcısı, tanıkların anlatımlarından yola çıkılarak zanlının genç kızı denize attığı, gözden kaybolana kadar beklediğini göz önüne alınarak zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Tutuklu sanık Erkan K. ise Nesrin Koçaklı'yı öldürmediğini savunarak, "Akrabam olan M.K., ben ve Nesrin, Liman Caddesi'nde yürüdük. Akrabam beni tünel girişinin yakınında bekledi. Sonrasında ben Nesrin'e ayrılmak istediğimi söyledim. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin biraz daha kalacağını söyleyince biz oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.
(Barış Doğan - Emrecan Bayram/İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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