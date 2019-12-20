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3 yıldır kayıp Selahattin'in ağabeyi ve yengesi tutuklandı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (36) arama çalışmalarında, evlerinin bahçesinde kemik parçası bulunan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş tutuklandı.

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32 3 yıldır kayıp Selahattin'in ağabeyi ve yengesi tutuklandı

IĞDIR'ın ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (36) arama çalışmalarında, evlerinin bahçesinde kemik parçası bulunan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş tutuklandı. Kemik parçalarının Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı.

İlçenin Gaziler köyünde oturan ve 17 Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine karakuş gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, belediye görevlileriyle birlikte çiftin köyünde inceleme yaptı. Karakuş çiftinin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan Karakuş'un ağabeyi ile yengesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karakuş çiftinin evinin arkasındaki foseptik çukurunda bulunan kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup, olmadığının tespiti için köyde yaşayan anne ve babasından kan örnekleri alındı. Kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti DNA testi ile ortaya çıkacak.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzluca, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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