Haberler » Güncel » 3 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber

3 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:00 3 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
'te 3 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasında, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın kayıp Mehmet Muharrem Elbay dosyasını araştırırken ortaya çıkan delilleri ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğmeye bastı. Bir numaralı şüpheli İmam C.E. gözaltına alındı. C.E. ile birlikte; "Mehmet Muharrem Elbay'ı ağabeyim öldürdü. Bu yüzden kocamı bıçakladı" diyen kız kardeşi Z.E. de emniyet tarafından gözaltına alındı. Ardından adliyeye götürülen şüpheliler savcı karşısına çıkarıldı.
Gaziantep'ten canlı yayınla programını açan Müge Anlı, C.E. ve Z.E.'nin adliyeye götürüldüğünü aktardı. Anlı; "3 yıldır beklediğimiz dosyanın sonuna geldik. Tüm Türkiye'nin beklediği görüntü buydu. C.E.'nin kayınbiraderi E., cinayeti itiraf etti" açıklamasını yaptı.
(İHA)

Müge Anlı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16   KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞTAKİ PROTESTO - Haber
12:16   Rize kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift hayatını kaybetti - Haber
12:16   Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Haber
12:16   Gaziantep 3 yıldır aranan erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış - Haber
12:11   Zabıtadan tabela temizliği operasyonu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
20.12.2019 12:18:35