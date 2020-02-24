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3 yunus karaya vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 yunus karaya vurdu.

24.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:50
'nın ilçesinde 3 yunus karaya vurdu.
İlçe Emniyet Amirliği ile ve Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alandere Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Islakağzı mevkisindeki kumsalda ölü yunuslar bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, ölmüş 3 yunusun derilerinde, balıkçı ağına takılmaları nedeniyle çiziklerin bulunduğunu, ağa takılan yunusların suyun altında uzun süre nefessiz kaldığı için boğulduğunu belirledi.
Yunusların kuyruk ve yüzgeçlerinde bulunan kesiklerin ağdan kurtarmak amacıyla balıkçılar tarafından kesilmiş olabileceği, ağız ve derilerin bazı bölümlerinde geniş yaraların ve deri üzerindeki deliklerin denizde veya karada yabani kuşlar tarafından yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yunusların, incelemelerin ardından Kocaali Belediye Başkanlığınca gömülerek imha edildiği öğrenildi.
3 yunus karaya vurdu

Atatürk Caddesi, Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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: 3 yunus karaya vurdu


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