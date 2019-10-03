3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı

Düzce(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakoca ilçesi'nde yaptıkları operasyonla 3 torbacıyı uyuşturucu madde satarken yakaladı. Adliyeye çıkartılan şahıslar tutuklandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü
Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri 3 torbacı tabir edilen zehir tacirinin peşine düştü. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şahıslar, yapılan operasyonla uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 8 gram Esrar maddesi, 26 gram Toz Esrar ele geçirildi.
Ayrıca şahıslardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 kişi'ye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 6 şahsın evlerinde ve üst aramalarında 2 parça halinde 5 gram esrar, 2 parça halinde 2 gram metamfetamin ile 2 adet cam pipo ele geçirildi. - DÜZCE
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, 3. Sayfa Kaynak: İHA