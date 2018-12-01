3. Zonguldak Endokrin Günleri" Sempozyumu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
'nde (ZBEÜ) bu yıl 3.'sü düzenlenen "Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Yaklaşım" sempozyumu başladı.
ZBEÜ'den yapılan açıklamada, dün başlayan ve bugün sona erecek sempozyuma, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Türkiye
'deki Tıp Fakülteleri İç Hastalıkları Ana Bilim dallarından öğretim üyeleri ile öğrencilerinin katıldığı belirtildi.
Sempozyumun dün başladığı ve bugün sona ereceği ifade edilen açıklamada, bilimsel oturumlarda, vaka sunumlarının yanı sıra güncel yaklaşım oturumları, sözlü ve yazılı bildiri sunumlarının yer aldığı kaydedildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:51