30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 13.36'da Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Başak Burcu'nda oluşacak yeniayın burçlara etkilerini sizler için değerlendirdi. Peki, 30 Ağustos 2019 Başak Burcu'nda Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek?

BAŞAK YENİ AYI VE BURÇLARA ETKİSİ

30 Ağustos 13.36'da gerçekleşecek yeni ayda; hukuk, yurtdışı, eğitim ile değerli madenler, maliye ve hazine konuları ön plana çıkabilir. Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar ise; Başak, Balık, Yay ve İkizler burçlarının ilk on gününde doğanlar olacak. Yükselende kritik derecede Akrep burcu var. Bu nedenle sezgilerle hareket ederek dönüşebiliriz.

İkinci dereceden etkilenecek olanlar da Akrep ve Boğa burçlarının son on gününde doğanlar. Uzun zamandır olmayan bir toprak üçgeninin oluştuğu yeni ayda, kalıcı işlere imza atma fırsatı var. Yeni başlangıçlar için çok güzel etkiler mevcut. Oluşan toprak üçgeniyle özellikle; Başak, Boğa ve Oğlak burçlarının ilk on gününde doğanlar en olumlu etkileri alacaklardır. Tutulma ile kavuşum halindeki Merkür - Juno kavuşumu ile bazıları ikinci evlilik yapabilirler.

Değer evindeki Satürn-Plüton kavuşumu kazanç elde etmekte bizi zorlasa da; oluşan mistik dörtgenle, emek verdiğimiz ve sorumluluk aldığımız işlerde başarı gelecektir. Kuzey Ay Düğümü'nün Kur'an-ı Kerim'de geçen Şira yıldızıyla kavuşum halinde olması ile de Yengeç burcunun ikinci on gününde doğanlar güzel etkiler alabilirler. Şiron'un olumsuz açıları nedeniyle çıkabilecek ani krizle bazı evlilikler bitebilir.