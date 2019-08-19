30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 2019 resmi tatiller takvimi

Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihini araştırmaya başladı. Bu ayın sonunda kutlayacağımız Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir. Törenlerle şölenlerle kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak? İşte 2019 resmi tatiller takvimi...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı