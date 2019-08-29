30 Ağustos mesajları – En anlamlı, güzel resimli 30 Ağustos sözleri, kutlama mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanıldığı, 30 Ağustos 1922 tarihini yâd etmek için her yıl 30 Ağustosta kutlanan millî bayramdır. Bu kutlu günde sevdiklerimize 30 Ağustos mesajları gönderebilir, sosyal medya hesaplarımızdan resimli 30 Ağustos sözleri paylaşarak bu coşkuya ortak olabiliriz. Haberimizde yazılı 30 Ağustos mesajları ile birlikte resimli 30 Ağustos sözleri, kutlama mesajları hazırladık.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zafer Bayramınız kutlu olsun.

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız kutlu olsun.

30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Türk Milleti yaşamış bağımsızlığı ettik bağımsız var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşamayacaktır.

Türkiye orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal'in utkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. Mamatha Ghandi

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza olanak sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şad olsun.

Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ziyaretinde Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu Büyük Zafer'in ardında milletimizin istiklal hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret fedakarlığı vardır.

Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde en Büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun.

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." (Mustafa Kemal Atatürk)

Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay) "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." (Mustafa Kemal Atatürk)

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! "Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı…

"Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)

Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Kurtuluş Savaşının kıvılcımını yakan 10 Ağustos Anafartalar Zaferi 30 Ağustos'a giden bir yoldur. Kutlu olsun…

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Mustafa Kemal'i gerçekten seven, onun ideallerini hayata geçirmeye çalışan herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun Şehitlerimizi Gazilerimizi minnetle yad ediyorum Allah (C.C) mekanlarını cennet eylesin Amin

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Kanlarımız Her zaman helal ! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk,onu ila ve idame edecek sizsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Uyuyan milletler ya ölür yada köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Yedi düvele karşı koyan, Türk Milleti'nin gönlüne taht kuran 'Yiğidim aslanım burada yatıyor'. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.