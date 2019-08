30 Ağustos'ta 7 bin 835 kişiyle dev Türkiye haritası oluşturulacak

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. 30 Ağustos günü, 7 bin 835 kişiyle dev bir Türkiye haritası oluşturulacağını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımızı, bir kez daha omuz omuza vererek gösterelim istiyorum. Halkımızı Zafer Bayramı'nda birlikte olmaya davet ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm partilere davetiye göndereceğiz" dedi.



Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği kutlamaları kamuoyuna duyurdu. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin ulusal bayramlar konusunda her zaman hassasiyet gösterdiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Bizler 30 Ağustos, 29 Ekim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillendiği ulusal bayramlarımızı çok önemsiyoruz. Kimileri 30 Ağustos'un halkın genelini ilgilendirmediğini söylese de bizler biliyoruz ki, Türk halkı ve özellikle de Nilüfer halkı bu konuda çok hassas. Adına, 'Zafer Bayramı' denilen ve ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir" dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın herkesin bayramı olduğunun altını çizen Başkan Turgay Erdem, "30 Ağustos, hepimizin bayramıdır. 97. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla anmak üzere, binlerce gönüllünün katılacağı bir faaliyet organize ediyoruz" diye konuştu.



Dev Türkiye haritası



7 bin 835 kişinin, İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda buluşup, içinde "Zafer hepimizin" yazan dev bir Türkiye haritası oluşturacağını kaydeden Başkan Erdem, "Memleketimizin her 100 kilometrekaresinin 1 kişiyle temsil edileceği bu harita, hava fotoğrafları ile ölümsüzleşecek. Tarihe geçecek bu karede yer almak isteyen yurttaşlarımız 30 Ağustos'ta saat 17: 00'de burada açılacak kayıt masalarına gelerek kayıt yaptıracaklar. Fotoğraf çekim aşamasına gelinceye kadar alanda, konser, şiir dinletisi, halk dansları gösterisi gibi etkinlikler de olacak. Güvenlik açısından 13 yaşından küçüklerin katılamayacağı kutlamalarda ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Ben bütün Bursalıları, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos'u kutlamaya davet ediyorum. Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımızı, bir kez daha omuz omuza vererek gösterelim istiyorum" dedi.



Bu çağrıyı tüm kurumlara ileteceklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve bütün partilere davetiye göndereceğiz. Daha önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da açıklamada bulunmuştuk. Kendileri programları uyduğu takdirde katılacağını ifade etti. Bu konuda net bir durum söz konusu değil, ama önümüzdeki günlerde tekrar davetimizi yineleyeceğiz" diye konuştu. - BURSA

