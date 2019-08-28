SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Büyük Zafer'in kazanıldığı 30 Ağustos tarihinin, Türk milleti için gurur ve onur günü olduğunu kaydetti.



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, milli bayramların yeni nesillere aktarılarak yaşatılması; birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken önemli günler olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Dağlı, "Bu yıl 97'inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bunun en değerli örneklerinden biridir" dedi.



Bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin dünyadaki en anlamlı örneklerinden birini Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk Milletinin verdiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:



"26 Ağustos 1922 tarihinde milletimizin kaderinde dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 30 Ağustos tarihinde büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz sadece bağımsızlık mücadelesi vermemiş, bağımsızlığın nasıl kazanılacağını da göstermiştir. Vatanı için her türlü yoklukla savaşan atalarımız, yüreğindeki inanç ve azimle kazanmıştır.



Bugün bizlere düşen her türlü imkansızlıkla başa çıkmayı bilen bir milletin evlatları olarak, gencimizle-yaşlımızla, kadınımızla -erkeğimizle öncelikle eğitim ordumuzu güçlendirmek, Büyük Önderimizin çağdaşlık yolunda belirlediği hedef doğrultusunda ilerlemek ve tüm dünyaya bilimin ışığında gücümüzü göstermektir.



Vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Nice 30 Ağustosları birlik ve beraberlik içinde kutlamak dileğiyle. Zafer Bayramımız kutlu olsun." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA