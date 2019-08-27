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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun Cumhuriyet Meydanında halka açık yapılacağı bildirildi.

27.08.2019 12:46 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun Cumhuriyet Meydanında halka açık yapılacağı bildirildi.
Vali Şehmus Günaydın, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından düzenlenen resepsiyonun bu yıl Cumhuriyet Meydanında halka açık yapılacağını belirtti.
Her yıl kapalı salonda düzenlenen resepsiyonunun bu yıl halka açık kutlanacağını kaydeden Günaydın, "Cumhuriyet Meydanında yapılacak resepsiyona tüm vatandaşlarımız davetlidir. Milletimiz tarafından yazılan en büyük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferinin 97. yıl dönümünü Kayserili hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram kutlamaları kapsamında gün boyunca Kayseri Valiliği tarafından etkinlikler düzenleneceğini belirten Günaydın, kutlamalarda birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarla bir arada olacaklarını aktardı.
Resepsiyonun 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacağı bildirildi.

Zafer Haftası, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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