30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Erdoğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında kazanılan ve Kurtuluş Savaşı'nın en önemli destanlarından biri olan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Türk tarihi açısından ağustos ayının farklı bir yeri olduğunu ve "Zafer ayı" olarak nitelendirildiğini kaydeden Erdoğan, bu ayda Malazgirt'te Anadolu'yu vatan kılma mücadelesinin başladığını, bu mücadelenin en zor dönemde yedi düvele karşı verilen Çanakkale Savaşı'nda ilan edildiğini ve 30 Ağustos Zaferi ile bu kararlılığın şahlanışa dönüştüğünü vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zafer, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir direniş ve şahlanış destanıdır. Aziz milletimiz bu zaferle, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, bayrağımızın dünya var olduğu sürece gönderden indirilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki bu milleti savaşlarla yıkamayanlar, hain terör saldırılarıyla, kurulan çetelerle de yıkamayacaklardır. 15 Temmuz'da, emperyalist güçlere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Türk milletinin bölünmez bütünlüğü dünya durdukça devam edecektir."

Mehmet Erdoğan, mesajında ayrıca, Türk milletinin, gazilerin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA