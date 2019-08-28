Haberler» Güncel» Haber

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

28.08.2019 12:54 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin dünyadaki en anlamlı örneklerinden biri olduğunu, 97. yıl dönümü kutlanacak olan Büyük Zafer'in Türk milleti için gurur ve onur günü olduğunu belirtti.
Dağlı, milli bayramların yeni nesillere aktarılarak yaşatılması, birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken önemli günler olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"26 Ağustos 1922 tarihinde milletimizin kaderinde dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 30 Ağustos tarihinde büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz, sadece bağımsızlık mücadelesi vermemiş, bağımsızlığın nasıl kazanılacağını da göstermiştir. Vatanı için her türlü yoklukla savaşan atalarımız, yüreğindeki inanç ve azimle kazanmıştır.
Bugün bizlere düşen her türlü imkansızlıkla başa çıkmayı bilen bir milletin evlatları olarak, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle öncelikle eğitim ordumuzu güçlendirmek, büyük önderimizin çağdaşlık yolunda belirlediği hedef doğrultusunda ilerlemek ve tüm dünyaya bilimin ışığında gücümüzü göstermektir."
Dağlı, mesajında ayrıca, bağımsızlık mücadelesinde, vatan savunmasında hayatlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56   Salihli'de en güzel üzümler yarışacak
13:56   Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi suriye'ye gönderildi
13:56   Şeker hastası Eren'e akülü tekerlekli sandalye temin edildi
13:56   Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
13:56   Aydın'da yangın çıkaran yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
13:55   Güney Koreli turistler Bilecik'e hayran kaldı
13:55   Esad rejimi yine İdlib'e saldırdı: 8 yaralı