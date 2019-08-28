30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin dünyadaki en anlamlı örneklerinden biri olduğunu, 97. yıl dönümü kutlanacak olan Büyük Zafer'in Türk milleti için gurur ve onur günü olduğunu belirtti.

Dağlı, milli bayramların yeni nesillere aktarılarak yaşatılması, birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken önemli günler olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"26 Ağustos 1922 tarihinde milletimizin kaderinde dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 30 Ağustos tarihinde büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz, sadece bağımsızlık mücadelesi vermemiş, bağımsızlığın nasıl kazanılacağını da göstermiştir. Vatanı için her türlü yoklukla savaşan atalarımız, yüreğindeki inanç ve azimle kazanmıştır.

Bugün bizlere düşen her türlü imkansızlıkla başa çıkmayı bilen bir milletin evlatları olarak, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle öncelikle eğitim ordumuzu güçlendirmek, büyük önderimizin çağdaşlık yolunda belirlediği hedef doğrultusunda ilerlemek ve tüm dünyaya bilimin ışığında gücümüzü göstermektir."

Dağlı, mesajında ayrıca, bağımsızlık mücadelesinde, vatan savunmasında hayatlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA