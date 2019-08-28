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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

28.08.2019 15:12 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.
Atik, mesajında, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirtti.
30 Ağustos'un, istiklal mücadelesinin dünyaya emsal bir zaferle taçlandığı gün olduğuna yer verilen mesajda, şöyle denildi:
"Bize miras bırakılan bu aziz vatanın bekası ve selameti için bugünün önemini idrak etmek zorundayız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına barış ve kardeşlik iklimine yönelik hain terör saldırılarına karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir."

Zafer Haftası, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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