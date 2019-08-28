30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında,Kurtuluş Savaşı'nı tarihte eşi görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlıklarla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve coşkusu içinde olduklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ülkeyi işgal etmek isteyen devletlere karşı tüm imkansızlıklara rağmen, büyük mücadeleler verilerek milletin azim ve kararlılığıyla kazanılmış büyük bir destan olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen Türk milleti, tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan bu şanlı zafer için, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, yokluk içinde cepheye koşmuş, kanlarıyla suladıkları vatan toprağından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamışlardır. Yüzyıllarca tarihin akışına yön veren milletimiz, 30 Ağustos 1922 tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik saldırılara karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve şükran, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkan Emrah Özdemir de yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan 30 Ağustos 1922 zaferi ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları, emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında bundan sonra da hezimete uğrayacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA