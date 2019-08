30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy kutlama mesajı yayımladı.Başkan Büyükkılıç, mesajında Anadolu topraklarının bırakılan en önemli miras olduğunu belirtti.Türk Milleti'nin vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisine işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:"Aziz milletimiz tarih boyunca vatanını canından aziz bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz vatanımıza kasteden düşmanlara karşı yokluklara rağmen büyük bir mücadele verilmiştir. Bağımsızlık için canını ortaya koyan ecdadımız, vatanın, bayrağın, devletin ve milletin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu hasletler tarih boyunca aziz milletimiz için candan öte olmuştur. Bugün de bu vatanı bölmek isteyenlere karşı aynı kararlılıkla mücadele verilmeye devam edilmektedir. Dışarıdaki her düşman, içerideki her hain bilmelidir ki Anadolu bu aziz milletin vatanıdır ve vatan bu milletin en değerli mirasıdır. 30 Ağustos Zaferi'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle vatanımız için canını veren tüm şehitlerimize ve gazi milletimize şükranlarımı sunuyorum."Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise 26 Ağustos Malazgirt Zaferi yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin, Malazgirt'te atılan sağlam temeller üzerine kurulduğunu, bugün gücüne güç katarak, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini aldığını ifade etti.Gülsoy, mesajına şöyle devam etti:"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan mücadele kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle bir bütün olarak bir milletin cesaret ve fedakarlığıyla zaferle taçlandırılmıştır. Milletimizin sergilediği bu özverili ve kahramanca yaklaşım, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiş ve hayranlık uyandırmıştır. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle anıyorum."Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.