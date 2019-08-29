Haberler» Güncel» Haber

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2019 10:48 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, büyük zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Zafer Haftası, Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:13   Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan hakem kurulunun zam kararına tepki: Karar adaletsiz
11:13   Parkta kurduğu parkurda çalıştı, bekçilik sınavını kazandı
11:12   Antalya köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar
11:12   Sinop trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde
11:12   Sinop karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
11:12   Antalya sahildeki doğal havuzlara yoğun ilgi
11:12   Aydın jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı