30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını aktaran Vali Soytürk, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir."

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de 30 Ağustos'un ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyenlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bitti sanıldığı dönemde kazanılmış şanlı bir zafer olduğunu belirtti.

Türk milletinin haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Dülger, mesajını şöyle sürdürdü:

"Savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır."

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal da vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu, milletin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Dal, Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi ile bütün dünyaya örnek bir destan yazdığını kaydetti.

Belediye Başkanı Bulut da mesajında, Türk milletinin 30 Ağustos'ta kazandığı Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirtti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun ise 30 Ağustos'un bir neslin adeta kendini feda ettiği bir kahramanlık destanı olduğunu, zaferin ardından milletin dayanışmasıyla bütün dünyaya anlamlı bir mesaj verildiğine ifade etti.

Karacoşkun, Türk milletinin 97 yıl önce olduğu gibi bugünde yurt içi ve dışında aynı ruh ve inançla vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadelesine devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA