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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2019 14:04 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nayir, mesajında, 30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini söyledi.
Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini işaret eden Nayir, "Bu zaferle taçlandırılan İstiklal Savaşı'mız yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm mazlum uluslara, emperyalist güçlere karşı bir cesaret vermiş, ışık olmuş, yol göstermiştir. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.
Nayir, sahip olunan demokrasiye ve milli iradeye karşı, 15 Temmuz akşamı girişilen büyük ihanette '30 Ağustos Ruhu'nun kaybedilmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Ahmet Hamdi Nayir, Zafer Haftası, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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