30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, vatanı işgal altında bulunan Türk milletinin yokluklara rağmen azim ve inançla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini bundan 97 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan bu zaferin, dünya tarihine altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğuna dikkati çeken Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti canından aziz bildiği değerler uğruna her daim 'Ya istiklal ya ölüm' düsturunu benimsemiş, vatanı, bayrağı ve hürriyetini her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz atalarımızın bizlere emanet bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara taşımak ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Birlik, beraberlik ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizdendir. Vatan, millet uğruna milyonlarca şehit vererek elde ettiğimiz vatanımız bize atalarımızın en büyük emanetidir. Tarihimiz, millet olarak, belirli dönemlerde küresel güçlere karşı verdiğimiz milli mücadele destanları ile doludur. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi de bu mücadelelerden birisidir. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemiz asla bitmeyecektir. En zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile bunu ilan etmiştik."

Balta, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şunları kaydetti:

"Milletimiz yakın bir zamanda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan hainlere karşı omuz omuza vererek dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları 97 yıl önce olduğu gibi yine emellerine ulaşamadılar. 15 Temmuz'da halkımız tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet bilinciyle hareket ederek vatan hainlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ve bilincini bir kez daha göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizin güveni ve duasından aldığı güçle 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece, gündüz, yaz kış, demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele aralıksız devam edecektir."

