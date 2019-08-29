30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Arıcı ve GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kileci, mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırıldığını kaydetti.

Tarihinin her döneminde hür olan Türk milletinin yazdığı özgürlük destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ile işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde yükselecek cumhuriyetin temellerinin atıldığını ifade eden Kileci, "30 Ağustos aynı zamanda, vatanın birlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği tehlikeye girdiğinde, Türk milletinin göstereceği azim ve kararlılığın da bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Ticaret Odası

GTO Başkanı Yıldırım ile GTO Meclis Başkanı Teymur'un ortak yayımladığı mesajda da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemli bir milli bayram olduğu belirtilerek, "Çok şükür ki tarihin her noktasında olduğu gibi yüz yıl önce de bu necip millet, Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu cennet vatan topraklarını kanının son damlasına kadar savunarak, düşman postallarından ebediyen temizlediler." ifadeleri yer aldı.

Ticaret Borsası

Tiryakioğlu ve Akıncı da ortak yayımladıkları kutlama mesajlarında, 30 Ağustos'un tarih sayfasından silinmek istenen bir milletin vatan, millet ve bayrak aşkıyla yedi düvele karşı verdiği amansız bir mücadelenin zaferle taçlandırıldığı unutulmaz bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladılar.

Tiryakioğlu ve Akıncı, Türk milletinin sömürgeci devletlerin Anadolu'ya yönelik tüm talep ve beklentilerini boşa çıkardığı bu Büyük Zafer'in aynı zamanda zulme uğrayan tüm mazlum milletlerin kurtuluş yolunda rehberi ve ilham kaynağı olduğunu belirttiler.

Tiryakioğlu ve Akıncı, mesajlarında, şu ifadelere yer verdi:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu şanlı zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Öte yandan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak: AA