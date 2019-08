30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Çalık, mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan, 30 Ağustos'ta taçlanan İstiklal Mücadelesi'nin, bugünün Türkiye'sinin yeşermesinde atılan tohum olduğunu belirtti.

Aziz milletin bu kutsal toprakları canı pahasına müdafaa ettiğini hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesi olmuştur. Bu zaferle ortaya çıkan sonuç, Anadolu topraklarının ilelebet milletimizde kalacağının nihai ispatıdır. 2023 hedefimize liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda milletimizin göstereceği mücadeleye inancım sonsuzdur. Tarihin birçok kez akışını değiştiren milletimiz, 1071'de, 1453'te, 18 Mart'ta, 30 Ağustos'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi yine tarihe bir not düşmekten asla geri kalmayacaktır."

Tüfenkci

Milletvekili Tüfenkci de 30 Ağustos'ta Türk milletinin her türlü yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferini kazandığını kaydetti.

Ecdadın, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Tüfenkci, "Tarihimizi süsleyen şanlı zaferlerimiz, milletin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğinin, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağının ispatıdır. Geçmişte sayısız örnekte olduğu gibi vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı milletimizin göstermiş olduğu mücadele ve irade bizi geleceğe taşıyacak en büyük güvencemizdir. Tarihimizden aldığımız güçle, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da Atatürk önderliğinde emperyalist işgalci güçlere karşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığını belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ilerleyişinden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini hüsrana uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla sürecektir."

MTB Başkanı Özcan

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Özcan da tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milletinin, işgal ve esarete asla boyun eğmediğini belirterek, "Bugün bizler de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve kurulan tuzaklara karşı bir ve uyanık olmalı, bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA