30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Türk devletinin kuruluşuna giden Büyük Taarruz Zaferinin 97. yıl dönümünün millet olarak büyük bir sevinç ve coşku ile kutlandığını belirtti.

"30 Ağustos, bu aziz vatanın tapusunun bir kez daha bize ait olduğunun tescili ve dost düşman herkese ilanının yapıldığı tarihi bir gün ve dönüm noktasıdır" ifadesini kullanan Memiş, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirilen emperyalistlerin destek ve güdümündeki saldırgan sürülerine ve onun emperyalist müttefiklerine son ölümcül darbenin indirildiği gündür. 30 Ağustos bütün mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin geçekleşmesini sağlayan istiklal ve kurtuluş meşalesinin yakılmasına vesile olan kutlu bir gündür. Son bağımsız Türk devletinin ve cumhuriyetin kuruluşuna giden ve 'Ordumuz hayat ve haysiyet mücadelesinde milletimizin gayelerinin yegane dayanağıdır' diyen başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Milletimizin ve Kahraman Ordumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise mesajında, Türk milletinin asırlar boyunca egemenlik sürmesinin altında yatan en temel faktörün Hakk'ı daima üstün tutması ve göğsündeki sarsılmaz iman olduğunu bildirdi.

Bugünlere çevremizi sarıp sarmalayan ve manevi kalkanlar olan şehitler sayesinde gelindiğini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Biz bugünlere yıkılmaz birer sur gibi dimdik ayakta kalmış olan gazilerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere Hakk'ı daima üstün tutan, doğruluktan ve adaletten ayrılmayan ecdadımız ve manevi mimarlarımızın duaları sayesinde geldik. Bizler millet olarak tarihin her döneminde üzerimize gelen hain akınları işte bu sayede durdurduk. Vatanına, bayrağına ve toprağına sevdalı olan bu millet, hürriyetine, istiklal ve istikbaline, huzur ve istikrarına dikilen gözleri hiç tereddüt bile etmeden söndürecek, her türlü hile ve desiseyi, tertip edenleriyle birlikte gerekirse bu topraklara gömmesini de bilecektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Elde ettikleri kutlu mertebeleriyle de gazilerimize huzur ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum."

Aziziye Belediye Başkanı Orhan ise Türk milletinin şanlı tarihinden aldığı kahramanlığı ve vatan severliğiyle varlığına son vermek isteyen yedi düvele karşı dik durduğunu ve söz konusu vatan ise hiçbir engelin bağımsızlık yolunda kendini engelleyemeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Milletin türlü yokluğa, zorluğa ve imkansızlığa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmediğini anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Milletimiz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıkmıştır. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanan tarihinin dönüm noktalarındadır. Bu sayede Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda Türk milletinin şerefli ecdadından aldığı vatan millet sevdası mirasının net bir tezahürüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, onların yolundan azim ve kararlılıkla yürüyeceğimizi temin ediyorum."

Kaynak: AA